Prende a testate un 17enne che lo ha inquadrato in un video per TikTok: 24enne denunciato

Un 24enne è stato denunciato per aver dato una testata a un 17enne e aver provato a ferirlo con un taglierino. Il giovane si sarebbe scagliato contro di lui perché inquadrato in un video per TikTok.

Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Gambolò (in provincia di Pavia) perché ritenuto responsabile dell'aggressione a un minore. Il giovane avrebbe aggredito un 17enne nel retro di un supermercato di Tromello perché, registrando un video per TikTok, lo avrebbe inquadrato in maniera indiretta. Quando il ragazzo ha rifiutato di cancellare il filmato, il 24enne lo avrebbe colpito con una testata al volto e lo avrebbe cercato di ferire con un taglierino. Il 17enne è stato medicato dal personale sanitario e non avrebbe riportato particolari conseguenze.

L'episodio è andato in scena alcuni giorni fa nell'area retrostante al supermercato “Gulliver” di Tromello. Una pattuglia dei carabinieri erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa tra ragazzi. Arrivati sul posto, i militari avevano trovato solo il 17enne ferito, mentre il suo aggressore si era già allontanato seguito dai suoi amici. Stando a quanto è stato possibile ricostruire attraverso varie testimonianze, il 17enne era stato colpito con una testata al volto da un 24enne, con precedenti penali alle spalle.

Il 24enne si sarebbe scagliato contro di lui perché il ragazzo aveva registrato un video da caricare poi su TikTok e, in modo indiretto, lo aveva inquadrato. Il giovane gli avrebbe chiesto di cancellare il filmato, ma il 17enne si sarebbe rifiutato. Dopo avergli rifilato una testata, il 24enne avrebbe anche estratto un taglierino e lo avrebbe usato per cercare di ferire il rivale. Una volta identificato, i carabinieri hanno denunciato il 24enne alla Procura di Pavia. Le ipotesi di reato sono di porto di oggetti atti ad offendere e di lesioni aggravate ai danni di un minore.