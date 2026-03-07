Carabinieri entrano in un ristorante per un controllo, ma il figlio della titolare li prende a calci: arrestato

Doveva essere un semplice controllo, ma è degenerato in un'aggressione alle forze dell'ordine e conseguentemente in un arresto. Questo è quello che è accaduto in un ristorante della provincia di Pavia. E a finire in manette è il figlio della proprietaria del locale.

Facciamo un passo indietro. Nella serata di ieri, venerdì 6 marzo 2026, i carabinieri sono entrati nel ristorante-pizzeria La Torretta, che si trova a Vellezzo Bellini, un comune di appena tremila abitanti della provincia di Pavia. I militari, sono intervenuti con i colleghi del Nucleo ispettorato lavoro di Pavia e del Nas di Cremona, hanno verificato le condizioni del locale. Al termine del controllo, hanno deciso di denunciare la titolare.

L'hanno accusata di aver violato la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Non solo. Sono state contestate gravi carenze igienico sanitarie. Le hanno quindi notificato sanzioni amministrative e penali pari a 45mila euro. Inoltre, hanno sospeso l'attività imprenditoriale. Al termine dell'attività, è arrivato il figlio 23enne della donna. Il ragazzo, uno studente universitario, appresa la notizia ha aggredito i militari.

In pochi secondi, li ha insultati e aggrediti fisicamente. Li ha colpiti con calci, pugni e sputi. Tre carabinieri sono rimasti lievemente feriti: non è stato reso noto, se sia stato necessario un trasferimento al pronto soccorso così come non si conoscono i giorni di prognosi dati. Hanno poi richiesto l'intervento di una pattuglia di rinforzo per contenere il 23enne e arrestarlo. Il ragazzo dovrà adesso rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.