Uomo trovato morto in un’area verde a Rho nel Milanese, è un 42enne di Bollate: disposta l’autopsia

È stato rinvenuto il corpo di un 42enne in un’area verde nei pressi di via Enrico Mattei, a Rho, alle porte di Milano. Il pm ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Foto di repertorio

Nel corso di questo pomeriggio, lunedì 13 aprile, un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita in un'area verde nei pressi di via Enrico Mattei a Rho, alle porte di Milano. Dopo aver svolto i primi accertamenti, gli inquirenti sembrerebbero propendere per l'ipotesi di un gesto volontario.

L'allarme e le indagini

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle 16:06 a bordo di un'ambulanza e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Rho.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe stato lanciato da alcuni passanti. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 42enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

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Dai primi accertamenti è emerso che si tratta di un 42enne residente a Bollate (Milano) e, secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un gesto volontario quello che ha portato alla morte dell'uomo trovato impiccato questo pomeriggio. Stando a quanto riferito, non vi sarebbero evidenti segni di violenza sul corpo del 42enne, ma il magistrato di turno ha comunque deciso di disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare che non vi siano altri segni riconducibili a violenza esterna.