Cadavere di un uomo rinvenuto in un’auto a Rozzano, disposta l’autopsia: indagini in corso

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di un’auto a Rozzano (Milano). Sul corpo del 45enne è stata disposta l’autopsia: indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Nel corso di ieri pomeriggio, martedì 9 giugno, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 45 anni all'interno di un'auto a Rozzano, alle porte di Milano. L'allarme è scattato poco dopo le 17:00 grazie alla segnalazione di un passante. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo dell'uomo immobile sui sedili posteriori di una Chevrolet nera.

Dal ritrovamento alle indagini

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il ritrovamento del corpo si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'auto dove è stato rinvenuto il cadavere si trovava all'altezza del civico 1 di via Giosuè Carducci a Rozzano. Dopo aver ricevuto l'allarme da un passante ed essere intervenute sul posto, le forze dell'ordine hanno chiamato anche il medico legale per eseguire gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire alle cause e al momento del decesso. Sul cadavere del 45enne è stata disposta l'autopsia, ma, stando a quanto riferito, al momento non sembrerebbero essere stati riscontrati segni di violenza.