Trovato un 37enne annegato a bordo di un’auto rubata finita in un canale a Pantigliate: indagano i carabinieri

Un’auto è stata recuperata in un canale a Pantigliate (Milano) la mattina del 3 giugno. A bordo c’era un 37enne deceduto probabilmente per annegamento. La vettura è risultata rubata.

Foto di repertorio

Un 37enne è stato trovato senza vita questa mattina, mercoledì 3 giugno, nell'abitacolo di un'auto finita in un canale a Pantigliate (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito finora, la vettura, un'Alfa Romeo Giulia, risultava rubata la notte precedente a Rodano e l'uomo deceduto aveva alle spalle precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul corpo del 37enne non sono stati trovati segni evidenti di una morte violenta, ma potrebbe essere rimasto coinvolto in un incidente poiché l'airbag si era attivato. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

A segnalare al 112 la presenza di un'auto nel canale è stato un passante. Sul posto, un'area rurale in località Cascina Nuova nel territorio di Pantigliate, sono intervenuti intorno alle 12:30 del 3 giugno i militari della Tenenza di San Giuliano Milanese. Dai primi accertamenti, è emerso che l'auto risultava rubata la notte precedente a Rodano. I vigili del fuoco si sono occupati poi del recupero della vettura dall'acqua ed è stato scoperto all'interno dell'abitacolo il corpo senza vita di un uomo.

Identificato, si tratta di un 37enne di nazionalità moldava che ha alle spalle precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Una prima ispezione cadaverica non ha rilevato segni riconducibili ad azioni violente. L'ipotesi è che il decesso sia avvenuto per annegamento, ma la salma verrà comunque sottoposta ad altri accertamenti medico-legali. Le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto sono ancora in corso. Il 37enne al momento del ritrovamento indossava un paio di guanti e l'auto aveva l'airbag attivato, forse a causa di un incidente avvenuto prima della caduta nel canale.