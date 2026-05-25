Si scontra con un’auto guidata da una 83enne che poi muore in ospedale a Rozzano: 42enne indagato per omicidio

Un 42enne è indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano (Milano). L’uomo si è scontrato frontalmente con l’auto contro la vettura di una 83enne, che poi è morta in ospedale.

Foto di repertorio

Una 83enne è morta alla clinica Humanitas di Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano) a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava l'anziana si è scontrata frontalmente con un altro veicolo condotto da un 42enne all'altezza di un incrocio. Le condizioni della donna non sembravano particolarmente gravi, al punto che è stata soccorsa in codice giallo, ma nel corso della giornata sono peggiorate fino al decesso. Il 42enne ora è indagato per omicidio stradale.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 24 maggio all'incrocio tra via Franchi Maggi e via Mincio, nella frazione Quinto de' stampi di Rozzano. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri. Un uomo di 42 anni, di nazionalità italiana e con alle spalle precedenti di polizia, è finito con l'auto contro il veicolo condotto da una donna di 83 anni. L'impatto è avvenuto frontalmente. L'anziana è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso della clinica Humanitas di Rozzano. In un primo momento non era considerata in pericolo di vita, ma le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta in ospedale.

Anche il 42enne è stato soccorso. L'uomo è stato trasportato in codice verde al Policlinico di Milano, dove gli hanno riscontrato lesioni alle ginocchia giudicate guaribili in 30 giorni. Sulla morte dell'83enne è stato aperto un fascicolo in Procura e il 42enne risulta indagato a piede libero con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. È stato sottoposto anche agli esami per verificare la presenza nel sangue di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma i risultati non sono ancora arrivato.