Ubriaco investe due sorelle e ne uccide una, il suo legale: “Molto provato”. Il gip si riserva sul carcere

Per l’uomo – risultato positivo all’alcol test e all’assunzione di stupefacenti – il pm ha chiesto il carcere. È accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. All’esito dell’udienza di convalida il gip si è riservato sulla misura da adottare.

La vittima, Alfonsa Curiale (foto da Facebook)

Ha risposto a tutte le domande del gip "per quel che è il suo ricordo" dell'incidente l'uomo di 39 anni che la sera del 20 maggio ha travolto due anziane sorelle di 70 e 75 anni, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano, uccidendo la più anziana e ferendo gravemente la minore per poi fuggire senza prestare concorso.

Secondo quanto si apprende, per l'uomo – risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti – quando si è costituito alla Polizia locale su suggerimento dei genitori, il pm ha chiesto il carcere. È accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti.

All'esito dell'udienza di convalida il gip si è riservato sulla misura da adottare.

"Il mio assistito – ha spiegato il suo difensore Paolino Ardia – è estremamente provato, perché sente enormemente la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, che hanno coinvolto in maniera fatale delle persone inermi e inconsapevoli".

La vittima, Alfonsa Curiale, era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia, che stava male. Era arrivata nel capoluogo lombardo da Joppolo Giancaxio (Agrigento) dove era stata a lungo direttrice della biblioteca comunale.

L'incidente si è verificato poco distante dalla stazione Udine della linea verde della metro. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'auto medica 118. Presenti anche i vigili del fuoco. La 75enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, dove poco dopo è deceduta. La sorella 70enne, invece, è stata trasportata in codice giallo al Niguarda e non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Stando a quanto emerso finora, le due sorelle stavano camminando affianco una all'altra, quando il 39enne con una Smart nera le ha travolte facendole sbalzare a diversi metri di distanza.