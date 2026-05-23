Si schianta frontalmente con un Suv a un incrocio a Lecco: morto il motociclista, grave la donna con lui

Un motociclista è morto dopo essersi schiantato frontalmente con un’auto a un incrocio sulla Lecco-Bergamo. Con lui viaggiava una donna, trasportata in ospedale così come la conducente del Suv.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un motociclista, di cui non sono state rese note ancora le generalità, è deceduto questo pomeriggio, sabato 23 maggio, a seguito di un incidente stradale a Lecco. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe impattato frontalmente contro un Suv all'altezza di un incrocio lungo la strada statale che conduce a Bergamo, nel quartiere Maggianico. Con lui viaggiava una donna, che è stata poi soccorsa e trasportata non in pericolo di vita all'ospedale Manzoni. Ferita, ma più lievemente, anche la conducente dell'auto. La polizia locale è stata incaricata di eseguire i rilievi e i vari accertamenti del caso.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 16 del 23 maggio nel tratto della statale Lecco-Bergamo che prende il nome di corso Emanuele Filiberto. Sul posto sono state inviate le ambulanze della Croce rossa di Lecco e di Galbiate, insieme a un'auto medica. All'arrivo dei sanitari, il motociclista era già deceduto per le gravi lesioni riportate nello schianto, mentre le altre due donne coinvolte sono state trasportate all'ospedale cittadino per le cure.

Gli agenti della polizia locale, con il supporto dei colleghi della Questura, si sono occupati dei rilievi. Lo schianto si è verificato all'altezza di un incrocio, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. L'ipotesi è che il conducente della moto abbia perso il controllo del mezzo ripartendo dal semaforo ad alta velocità, oppure che fosse impegnato in un sorpasso. L'impatto con il Suv è avvenuto frontalmente ed è stato violento. La parte anteriore della vettura si è seriamente danneggiata, soprattutto sul lato sinistro. I vigili del fuoco del Comando provinciale si sono occupati di liberare la strada dai veicoli incidentati, ma ora seguiranno altri accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto e individuare eventuali responsabilità.