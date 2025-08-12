milano
Chi era Lazzaro Valsecchi, il motociclista morto dopo lo schianto con un’auto a Gera Lario

Si chiamava Lazzaro Valsecchi e stava per compiere 46 anni il motociclista che ieri è morto dopo lo schianto con un’auto a Gera Lario (Como). L’uomo abitava a Cesana Brianza ed era appassionato di moto.
A cura di Alice De Luca
Lazzaro Valsecchi (Fonte: Instagram)
Si chiamava Lazzaro Valsecchi e tra pochi giorni, il 17 agosto, avrebbe compiuto 46 anni il motociclista che ieri pomeriggio è morto schiantandosi contro la fiancata di un'auto a Gera Lario, in provincia di Como. Valsecchi era residente a Cesana Brianza, in provincia di Lecco, dove la famiglia era proprietaria del negozio Lem Market, ingrosso di prodotti alimentari. Il 46enne era appassionato di moto e correva sui circuiti in gare dilettantistiche. 

L'incidente è avvenuto attorno alle 14:00 di ieri, lunedì 11 agosto. Valsecchi stava percorrendo la strada Statale Regina quando, all'altezza di via Antica Olonio, si è scontrato con un'auto guidata da una 30enne. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che la macchina abbia svoltato a sinistra e che il motociclista, arrivando dalla corsia nel senso di marcia opposto, non sia riuscito ad evitare lo schianto sulla fiancata destra dell'auto. L'impatto è stato violento e ha catapultato Valsecchi sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trasportato il motociclista in codice rosso all'ospedale di Gravedona. Le lesioni riportate, però, erano troppo gravi e dopo qualche ora dal ricovero i medici hanno dovuto constare il decesso del 46enne. Anche la 30enne alla guida dell'auto è stata soccorsa ma non ha riportato ferite gravi. I carabinieri della Compagnia di Menaggio e la Polizia Stradale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.

