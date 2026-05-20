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Si schianta in moto contro un furgone nel Veronese: Elia Sarzi Braga muore a 23 anni il giorno del suo compleanno

Elia Sarzi Braga è il 23enne residente a Suzzara (Mantova) morto dopo essersi schiantato in moto contro un furgone a poca distanza dal Lago di Garda. Il giovane si trovava in moto sulle colline veronesi in gita con un amico per festeggiare il compleanno.
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A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
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Si chiamava Elia Sarzi Braga il ragazzo di 23 anni, residente a Suzzara, in provincia di Mantova, che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato ieri, martedì 19 maggio, nei pressi di Caprino Veronese, a poca distanza dal Lago di Garda. Il giovane si trovava in moto sulle colline veronesi in gita con un amico per festeggiare il compleanno che cadeva ieri.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di ieri all'incrocio tra la strada provinciale 29A e località Boschi Perette, in territorio comunale di Caprino Veronese. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, il 23enne stava percorrendo la provinciale in moto insieme all'amico in direzione di Affi (Verona), probabilmente con l'intento di imboccare l’autostrada per fare ritorno nel Mantovano, quando si sarebbe scontrato con un furgone proveniente dalla direzione opposta. Lo schianto è stato violento, tanto da sbalzare il 23enne ad alcuni metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, constatate le condizioni del giovane, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Sarzi Braga per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate. Illesi il conducente del furgone e l'amico che si trovava con il 23enne.

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Nel frattempo, anche le forze dell'ordine sono giunte sul luogo dell'incidente e hanno avviato tutti i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto così da accertare tutte le responsabilità del caso. Al momento, la salma del giovane si trova all'ospedale Borgo Trento di Verona, in attesa delle disposizioni della Procura scaligera.

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