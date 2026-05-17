Perde il controllo della moto e viene sbalzato in un fosso a Roncoferraro: 28enne morto sul colpo

Un motociclista di 28 anni è morto sul colpo in un incidente sulla provinciale Ostigliese a Roncoferraro (Mantova). Stando a quanto ricostruito, il 28enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo in un fosso a bordo strada.

Immagine di repertorio

Un motociclista di 28 anni, residente in provincia di Modena, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel corso della tarda mattina di oggi, domenica 17 maggio, lungo la provinciale Ostigliese a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Stando a quanto ricostruito, il 28enne avrebbe perso il controllo della propria moto, finendo in un fosso a bordo strada.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 12:30 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato sulla provinciale Ostigliese a Roncoferraro (Mantova) quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il giovane avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando. Stando a quanto riferito, l'impatto è stato particolarmente violento tanto che, dopo lo scontro, il motociclista di 28 anni è stato sbalzato in un fosso sul lato della carreggiata. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate.

Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo, il tratto di strada interessato dall’incidente è attualmente chiuso al traffico, deviato per le strade limitrofe.