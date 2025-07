Guida ubriaco e al doppio della velocità consentita, uccide due amici nella galleria di Pusiano: arrestato 31enne

Guidava ubriaco, a una velocità di oltre 130 km/h quando il limite era 70. Dopo quattro mesi è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Como Andrea Valsecchi, 31 anni, residente a Cesana Brianza (Lecco), con l’accusa di omicidio stradale plurimo per aver causato la morte dei due amici Ivan Mezzera e Mattia Mazzina a seguito di un impatto violentissimo avvenuto nella galleria di Pusiano lo scorso 23 marzo.

Quella notte, intorno alle 2.30, Valsecchi stava percorrendo a bordo del suo Ford Ranger la Strada Provinciale 639 nel tratto in galleria a Pusiano, in direzione Lecco. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, guidava sotto l'influenza di alcol e a una velocità superiore ai 132 km/h, quasi il doppio del limite previsto nella galleria (70 km/h). In quel tratto, quindi, avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta alla sua: prima ha colpito una Opel Corsa, causando lesioni ai tre occupanti dell'auto, e poi ha impattato frontalmente con la Golf su cui viaggiavano i due amici, Mattia Mazzina di 42 anni e Ivan Mezzetta di 44, morti sul colpo. L'amico che si trovava con loro, un 30enne di Cino, ha riportato invece lesioni considerate guaribili in 40 giorni.

Ivan Mezzera (a sinistra, foto da Facebook) e Mattia Mazzina (foto da Instagram)

Andrea Valsecchi, classe 1994, noto per la sua attività di volontario del Lariosoccorso di Erba, è stato accompagnato dai militari presso la propria abitazione, dove resterà ai domiciliari. La Procura di Como prosegue intanto le indagini per definire ogni dettaglio della dinamica.