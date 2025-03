Tre auto si schiantano in una galleria nel Comasco: morti due uomini, cinque persone ferite

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due uomini di 42 e 43 anni sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo nella galleria tra Pusiano ed Eupilio (in provincia di Como). Stando alle prime informazioni, tra auto si sarebbero schiantate con una dinamica che è ancora al vaglio dei carabinieri. Altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave.

Lo schianto in galleria

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), lo schianto è avvenuto poco prima delle 2:15 del 23 marzo. Secondo quanto ricostruito finora, pare che un pickup Ranger Ford e una Volkswagen Golf si siano scontrate frontalmente all'interno della galleria per cause ancora in fase di accertamento. Subito dopo sarebbe sopraggiunta una terza vettura, una Opel, che non sarebbe riuscita a evitare l'impatto.

Sul posto sono arrivati i sanitari con quattro ambulanze e quattro automediche. I veicoli coinvolti nell'incidente hanno riportato danni ingenti, perciò i vigili del fuoco di Erba hanno dovuto lavorare a lungo per poter estrarre i corpi e i feriti dalle lamiere. Le operazioni sono durate diverse ore.

Due morti e cinque feriti

Un 42enne e un 43enne sono deceduti all'impatto. Pare che i due fossero a bordo della Golf, mentre il terzo che era con loro avrebbe riportato lesioni agli arti. I feriti sono in tutto cinque: due ragazzi di 20 e 21 anni, due uomini di 30 e 40 anni e un 27enne. Sono stati trasportati tutti ai pronto soccorso degli ospedali di Como, Lecco e Monza.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Como. I militari sono intervenuti sul posto per effettuare rilievi e raccogliere testimonianze dell'incidente. All'interno della galleria è installato un sistema di videosorveglianza: i filmati registrati dalle telecamere saranno analizzate dagli investigatori anche per individuare eventuali responsabilità per quanto accaduto.