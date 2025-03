video suggerito

Tre auto si schiantano per un sorpasso azzardato ad Abbiategrasso: quattro feriti, due sono gravissimi Un 50enne e una 49enne sono ricoverati in ospedale in condizioni gravissime in seguito a un incidente avvenuto nella notte ad Abbiategrasso (Milano). I due erano a bordo dell’auto che si sarebbe schiantata frontalmente contro un veicolo che stava tentando un sorpasso. Coinvolta anche una terza vettura. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro persone sono rimaste ferite (due in modo grave) in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo lungo la provincial che conduce a Vigevano. All'altezza di un fast food ad Abbiategrasso (nella Città Metropolitana di Milano), tre auto si sono schiantate con una dinamica ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione locale. Un 50enne e una 49enne sono stati trasportati in condizioni gravissime all'ospedale Humanitas di Rozzano e al Policlinico San Matteo di Pavia.

Le auto coinvolte nell'incidente sono una Citroen, una Panda e un'Audi RS3. Stando a una prima ricostruzione, il 19enne alla guida dell'Audi avrebbe provato un sorpasso finendo per schiantarsi contro le altre due vetture. Il giovane, che era in compagnia di un coetaneo, era senza patente ed è risultato negativo all'alcoltest preliminare.

L'impatto contro la Panda sarebbe avvenuto frontalmente lungo la strada provinciale 494 Vigevanese poco prima della mezzanotte, mentre la Citroen non sarebbe riuscita a evitare lo schianto successivo. Il 50enne che guidava la Panda e la 49enne che viaggiava con lui hanno riportato le conseguenze più gravi e ora sono ricoverate in ospedale in codice rosso. A bordo della Citroen c'erano un 36enne e una 29enne, entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale di Magenta.

Le operazioni di soccorso sono durate circa tre ore e sono state rese particolarmente complesse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, fattore che potrebbe essere stato determinante anche nella dinamica dell'incidente. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 3:30, quando i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell'area. Le auto coinvolte sono state sequestrate dai carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e attribuire le eventuali responsabilità.