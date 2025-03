video suggerito

Incidente stradale a Comerio, tre auto coinvolte: grave una donna Incidente stradale in provincia di Varese. Tre automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di oggi, sabato 22 marzo, si è verificato un incidente stradale a Comerio, piccolo comune in provincia di Varese. Ci sarebbero almeno tre automobili coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 20 lungo via Guido Borghi. Tre veicoli si sarebbero scontrati. La dinamica è ancora poco chiara. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Cinque persone avrebbero riportate ferite, ma una di loro – una donna – sarebbe stata portata in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

I feriti sarebbero due donne di 44 e 45 anni, due uomini di cinquanta e 41 anni e un bambino di nove anni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni si soccorso, è stato chiuso il tratto di strada sulla statale 394 in entrambe le direzioni. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti.