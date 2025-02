video suggerito

Incidente stradale a Como, pedone travolto da un'auto mentre attraversa la strada: è gravissimo Incidente stradale a Como. Un uomo è stato travolto da un'automobile. È in gravissime condizioni di salute. Ancora incerta la dinamica della vicenda.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Como. Un uomo è in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora incerta. Nelle prossime ore si potrebbero avere infatti maggiori dettagli.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 20.21. Un uomo, un 61enne, stava attraversando la strada, sulla Napoleona, quando è stato travolto da un'automobile. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 in codice giallo. Sono intervenuti con due ambulanze e un elicottero decollato da Como Villa Guardia.

Purtroppo, non appena arrivati, le sue condizioni sono apparse subito gravissime: il 61enne è stato quindi trasferito con l'elicottero in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'automobile. Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della Questura. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno elementi in più su quanto accaduto.