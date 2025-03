video suggerito

Incidente stradale in provincia di Como, scontro tra un'auto e una moto: morto un uomo

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 6 marzo, si è verificato un incidente stradale in provincia di Como. Un'automobile si è scontrata con una moto. È morto un uomo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 9.15 e sulla strada che si trova in via dell'Industria. Un'automobile si è scontrata con una moto. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto con un'automedica e un'ambulanza.

Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La vittima è un 37enne, di cui al momento non si conoscono le generalità. L'uomo alla guida dell'auto, un 78enne, ha riportato alcune ferite: è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area e i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore avremo maggiori aggiornamenti al riguardo.