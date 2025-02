video suggerito

Incidente stradale a Cremenate, scontro tra auto e moto: morto un ragazzo di 24 anni Incidente stradale a Cermenate (Como). Un ragazzo di 24 anni, all guida di una moto, si è scontrato con un’automobile. Il 24enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Cermenate, comune che si trova in provincia di Como. Un'automobile e una moto si sono scontrate e nell'impatto è morto un ragazzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Lo scontro tra l'auto e la moto

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto lungo la strada statale dei Giovi poco prima delle 14.30. Un 24enne era alla guida di una moto, una Kawasaki, e viaggiava in direzione di Como. A un certo punto avrebbe effettuato un sorpasso e, proprio in quel momento, l'automobile che procedeva davanti a lui – guidata da un uomo di 54 anni – avrebbe svoltato. È stato impossibile evitare l'impatto: i due si sono scontrati e il ragazzo è finito a terra. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

I soccorsi

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È stato fatto decollare anche un elicottero. Il 24enne è stato trovato in gravissime condizioni: è stato trasferito d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero, troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non è stata ancora diffusa l'identità. Il 54enne che guidava l'automobile, invece, è rimasto illeso.

Leggi anche Auto e moto si scontrano a un incrocio a San Giuliano Milanese: morto un 58enne

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.