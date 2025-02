video suggerito

Chi era Andrea Longoni, il 24enne morto in uno scontro tra la sua moto e un’auto a Cermenate Si chiamava Andrea Longoni il 24enne che ieri, domenica 23 febbraio, è morto in un incidente a Cermenate, in provincia di Como. La sua moto è stata colpita da un’auto durante un sorpasso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si chiamava Andrea Longoni il 24enne che ieri, domenica 23 febbraio, è morto in un incidente a bordo della sua moto nel comune di Cermenate, in provincia di Como. Appassionato di motori, Longoni era residente proprio a Cermenate ed era uscito per un giro sulla sua Kawasaki.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14:30 di ieri, domenica 23 febbraio. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il 24enne stava percorrendo in moto la strada statale dei Giovi in direzione Como, quando avrebbe cominciato a sorpassare l'automobile che gli era davanti. Proprio in quel momento il conducente del veicolo, un 54enne, avrebbe svoltato, colpendo con violenza il motorino di Longoni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elisoccorso. I medici e paramedici hanno trovato il ragazzo in gravissime condizioni e l'hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il 24enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni. Il 54enne alla guida dell'automobile non avrebbe invece riportato ferite, ma sarebbe sotto choc per l'incidente.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro.