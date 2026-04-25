Si schianta con la moto contro un’auto lungo la Regina: morto il 60enne Roberto Fasana

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 60enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 24 aprile, lungo la strada Regina a Laglio (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito l'uomo, che viaggiava in sella alla sua motocicletta, si è schiantato contro una Fiat 500 che aveva a bordo due ragazzi di 25 e 28 anni. Il motociclista, che si chiamava Roberto Fasana, è stato soccorso con la massima urgenza privo di sensi e in arresto cardiaco. Trasportato all'ospedale Sant'Anna, è deceduto poco dopo. Il procuratore di turno, Antonia Pavan, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.

L'incidente si è verificato poco dopo le 18 del 24 aprile lungo la Regina in località Ticee. Fasana, che si trovava alla guida della sua Triumph “Street Triple”, ha impattato contro un'auto ed è stato sbalzato fino al guardrail. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, l'auto medica della Croce Medica Milano e l'elisoccorso decollato da Como. All'arrivo dei soccorsi, il 60enne era privo di sensi e in arresto cardiaco. Dopo averlo rianimato a lungo, i sanitari lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna, dove in serata i medici hanno dichiarato il suo decesso. Solo qualche lieve ferita, invece, per i due ragazzi a bordo dell'auto.

Il pubblico ministero Antonia Pavan ha disposto il sequestro dei mezzi e, come da procedura, procederà a iscrivere nel registro degli indagati il conducente della 500 per omicidio stradale. Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Como. È probabile che una telecamere di sorveglianza comunale possa aver ripreso gli istanti dell'impatto.