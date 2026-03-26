Schianto auto-moto a Cantù: motociclista 57enne muore in pronto soccorso

Una moto e un’auto si sono schiantate violentemente nel pomeriggio di oggi in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como). A perdere la vita il motociclista, un uomo di 57 anni, morto poco dopo essere giunto in ospedale.

Foto di repertorio

Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, in un drammatico incidente stradale che si è verificato in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como). L'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un'auto, all'altezza di una scuola presente lungo la via.

Secondo una prima ricostruzione pare che l'auto stesse uscendo da un cortile privato e che si stesse immettendo sulla strada principale quando è avvenuto lo scontro con la moto. L'impatto sarebbe stato molto violento. Il 57enne sarebbe caduto a terra e ha riportato diversi traumi gravissimi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. Sul posto infatti sono giunti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) che si sono occupati del trasporto.

Nonostante tutti gli sforzi di medici e sanitari, l‘uomo è purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. L’automobilista coinvolto, sarebbe rimasto invece illeso ma sotto choc.

La moto viaggiava in direzione della frazione di Vighizzolo quando è avvenuto lo scontro. Ma un quadro più preciso si avrà dopo gli accertamenti della polizia locale di Cantù, intervenuta per i rilievi, e dei carabinieri di Cantù, attualmente ancora al lavoro.