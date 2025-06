video suggerito

Incidente stradale a Legnano, scontro tra quattro auto e una moto: morto un uomo Incidente stradale a Legnano (Milano). Quattro automobili e una moto si sono scontrate. L’uomo che guidava la moto è morto sul colpo. Si chiamava Marco Gianazza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, venerdì 27 giugno, si è verificato un incidente stradale a Legnano, un comune che si trova in provincia di Milano. In via Toselli, all'altezza del distributore che si trova subito dopo piazza primo Maggio, si è verificato uno scontro tra quattro automobili e una moto. L'impatto è stato molto violento tanto che un uomo è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica è ancora incerta

Stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 20. La dinamica è ancora incerta. Non è chiaro come sia avvenuto lo scontro o cosa lo abbia causato. A ogni modo, sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118 in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica.

La vittima si chiamava Marco Gianazza

Nonostante il tempestivo intervento dei paramedici, per l'uomo che guidava la moto non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La vittima si chiamava Marco Gianazza, aveva 56 anni ed era residente di Cerro Maggiore, che si trova a circa 7 chilometri di distanza da Legnano. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Legnano che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni, la strada è stata quindi chiusa al traffico. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto.