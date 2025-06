video suggerito

Chi era Marco Gianazza, l'avvocato 56enne morto in un incidente con la moto a Legnano Marco Gianazza è morto nella serata di venerdì 27 giugno in seguito a un incidente con la moto a Legnano (Milano). Il 56enne era un noto avvocato ed era appassionato di ciclismo.

A cura di Enrico Spaccini

Marco Gianazza (foto da Facebook)

Si chiamava Marco Gianazza, il motociclista morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Legnano (nella Città Metropolitana di Milano) nella serata di venerdì 27 giugno. Stando a una prima ricostruzione, il 56enne si trovava in sella alla sua Bmw quando ha impattato contro un'auto ed è stato sbalzato contro l'asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi ed è deceduto prima del ricovero in ospedale.

Gianazza era un noto avvocato di Cerro Maggiore, ma era solito frequentare anche la città di Legnano. Oltre che di moto, il 56enne era appassionato anche di ciclismo, tanto che nel 2012 si era unito al gruppo Us Legnanese. Il presidente della squadra dilettantistica, Luca Roveda, e il Cda hanno pubblicato un post su Facebook in memoria di Gianazza: "Anima del “Gruppo Tour”, Marco era il collante di un gruppo unito dall’amicizia che pedala la domenica mattina. La sua scomparsa ci lascia un grande vuoto. Marco ci mancherà".

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, Gianazza intorno alle 20 del 27 giugno si sarebbe scontrato con un'auto che procedeva in senso opposto all'altezza di piazza Primo Maggio a Legnano. Il 56enne è stato sbalzato a terra, davanti a un distributore di benzina, e ha riportato ferite molto gravi. I sanitari del 118, intervenuti con la massima urgenza con ambulanza e auto medica, hanno potuto solo constatare sul posto il decesso del motociclista. In tutto sarebbero rimaste coinvolte quattro auto, oltre alla moto di Gianazza.