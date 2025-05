video suggerito

Chi era Andrea Ghera, il 51enne morto nello schianto tra la sua moto e un'auto a Maslianico Si chiamava Andrea Ghera il 51enne che questa mattina è morto nello schianto tra la sua moto e un'auto a Maslianico (Como). L'uomo, residente in paese, stava andando al lavoro all'ipermercato Bennet nel comune di Tevernola.

Si chiamava Andrea Ghera e aveva 51 anni il motociclista che questa mattina ha perso la vita in un incidente stradale a Maslianico, in provincia di Como. L'uomo è andato a sbattere con il suo mezzo contro un'auto ed è morto sul colpo. Al momento dello schianto, Ghera, residente in paese, stava andando al lavoro all'ipermercato Bennet nel comune di Tevernola.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 31 maggio, poco prima delle 6:00. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la moto di Ghera si sarebbe scontrata con un'auto mentre percorreva una rotonda in via Roma, a Maslianico. Non sono ancora chiari i motivi dello schianto e quale dei due mezzi avesse la precedenza.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero, hanno provato a rianimare il 51enne, ma senza successo e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Hanno però trasportato all'ospedale di Como la conducente dell'auto, una donna di 59 anni, che si trovava in stato di choc.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e stabilire con maggiore precisione le responsabilità delle persone coinvolte.