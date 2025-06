video suggerito

Si schiantano con l'auto contro un albero e finiscono in un fossato nel Mantovano: morto 38enne, gravissima 53enne Un 38enne è deceduto nella serata del 9 giugno dopo essersi schiantato con l'auto contro un albero nel Mantovano. Con lui una 53enne, trasportata in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Enrico Spaccini

Un 38enne è deceduto nella serata di ieri, lunedì 9 giugno, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Marmirolo (in provincia di Mantova). Stando a una prima ricostruzione il giovane, Andrea Gola, avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un albero e poi ribaltandosi in un fossato. All'arrivo dei sanitari, era già deceduto. Trasportata all'ospedale Civile di Brescia con l'elisoccorso la donna di 53 anni che viaggiava come passeggera, le sue condizioni sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22:30 del 9 giugno lungo la strada Trentino nel territorio di Pozzolo sul Mincio, frazione di Marmirolo, al confine tra Lombardia e Veneto. Come riportato dai carabinieri del Radiomobile di Mantova che si sono occupati dei rilievi dello schianto, Gola stava guidando una Ford Kuga quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro un albero e poi in un fossato.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due auto mediche, due ambulanze e l'elisoccorso in codice giallo. All'arrivo dei sanitari il 38enne, nato a Mantova e residente a Mozzecane (Verona), era in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato numerose manovre rianimatorie, ma hanno dovuto infine dichiarare il suo decesso e trasportare la salma presso la camera mortuaria dell’ospedale di Mantova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Insieme al 38enne, in auto c'era una 53enne, residente a Roverbella. La donna è stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverata in pericolo di vita. L'auto sulla quale i due viaggiavano è stata posta sotto sequestro.