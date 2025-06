video suggerito

Schiacciata tra due camion con la sua auto, una donna è in grave condizioni: sul posto i vigili del fuoco Una donna di 71 anni è rimasta schiacciata tra due camion mentre si trovava alla guida della propria auto nei pressi di Marengo di Marmirolo, nel Mantovano. La 71enne è stata portata d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e il 118.

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 5 giugno, una donna di 71 anni è rimasta schiacciata tra due camion mentre si trovava alla guida della propria auto nei pressi di Marengo di Marmirolo, nel Mantovano, sulla Strada provinciale 21. La 71enne è stata portata d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 16:56 a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice giallo. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del Comando Provinciale Mantova e i vigili del fuoco della città.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in via Riccardo Bacchelli all'altezza del civico numero 6 a Marengo di Marmirolo quando la donna avrebbe tamponato il camion che aveva davanti a sé probabilmente perché colpita dal mezzo pesante che la seguiva. La 71enne, intrappolata nell'abitacolo, è stata poi liberata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, e dopo essere stata medicata è stata, infine, trasferita d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia a bordo dell'elisoccorso. Secondo quanto riferito dai medici, la donna non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I due camionisti coinvolti nello scontro avrebbero, invece, riportato soltanto ferite lievi.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute stanno svolgendo tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.