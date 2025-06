video suggerito

Va in retromarcia con l’auto e investe per sbaglio la moglie: la donna è morta in ospedale Questa mattina un’87enne è morta in ospedale dopo essere stata investita dal marito di 90 anni. L’uomo, denunciato per omicidio stradale, stava facendo una manovra in retromarcia quando ha colpito per sbaglio la moglie. Trasportata in ospedale, la donna è morta poco dopo il ricovero. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa mattina a Marcaria, in provincia di Mantova, un 90enne ha investito per sbaglio la moglie di 87 anni mentre faceva retromarcia con la sua auto. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Civile di Mantova ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente ed è morta poco dopo il ricovero. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, mentre l'auto dell'uomo è stata messa sotto sequestro. Il 90enne è stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 16 giugno, in via Bozzellini. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, pare che il 90enne stesse facendo una manovra in retromarcia con la sua Renault Clio quando, senza accorgersi, ha colpito la moglie Giuseppina Poli. Entrambi erano residenti a Marcaria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

Gli operatori del 118 hanno trasferito la donna, che aveva riportato gravi ferite e lesioni, all'ospedale Civile di Mantova. Poli, tuttavia, è morta poche ore dopo essere arrivata in pronto soccorso. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Marcaria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo risulta ora denunciato per omicidio stradale e la sua auto è stata sequestrata. La salma dell'87enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per una eventuale autopsia.