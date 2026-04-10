Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo

(immagine di repertorio)

Una 79enne è deceduta nella mattinata di ieri, giovedì 9 aprile, in un incidente stradale avvenuto in via Pisanello, in zona Gambara a Milano. Stando a quanto ricostruito finora, l'anziana, che si chiamava Carmina Spagnolo, stava girando in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduta sull'asfalto. Pochi istanti dopo, un'Audi Q3 condotta da un 43enne l'ha travolta. Trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Carlo, la 79enne è deceduta per le gravi ferite riportate. L'automobilista ora è indagato per omicidio stradale. Gli investigatori della polizia locale stanno cercando di capire se le numerose auto parcheggiate in sosta vietata in quel punto a causa del mercato rionale possano aver ostacolato la visuale al 43enne.

L'incidente si è verificato poco prima delle 9 di mattina del 9 aprile, quando in via Osoppo si stava tenendo il mercato rionale De Angeli. Spagnolo, che viveva in zona, era arrivata in bicicletta da via Poggibonsi e, dopo aver attraversato la strada che taglia in due il parterre alberato centrale, aveva svoltato a sinistra in via Pisanello diretta verso piazzale Siena. Appena ha girato, la 79enne ha perso l'equilibrio ed è caduta sull'asfalto, in un'area dove si trovavano diverse auto parcheggiate in sosta vietata che rendevano difficile la circolazione del traffico.

Finita a terra, Spagnolo è stata travolta da un'Audi Q3 condotta da un 43enne. All'arrivo dei soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la 79enne era incosciente. È stata trasportata in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, ma là i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso. Il 43enne ora è indagato per omicidio stradale. L'uomo si era fermato a prestare soccorso alla donna e subito dopo è stato ascoltato dagli agenti della polizia locale. Gli investigatori stanno cercando di capire se le auto parcheggiate a bordo strada possano avergli oscurato la visuale, oppure costretto la 79enne a una manovra insolita che l'ha fatta cadere.

Poco dopo le 11, in piazza Morbegno, si è verificato un incidente con una dinamica simile. Una 87enne stava attraversando la strada in un punto lontano dalle strisce pedonali e, dopo aver inciampato sui binari del tram, è caduta sull'asfalto. In quel momento, un 40enne alla guida di una Kia Sportage l'ha travolta. A quanto pare, l'automobilista non si sarebbe accorto dell'anziana a terra perché impegnato in una svolta. L'87enne ora è ricoverata all'ospedale Niguarda in condizioni gravi.