Parcheggia senza freno a mano, l'auto scivola e schiaccia un'anziana contro un muro: morta una 79enne Venerdì pomeriggio a Besozzo (Varese) una donna di 79 anni è morta dopo essere stata schiacciata contro un muro da un'auto che era stata parcheggiata senza freno a mano. Il mezzo, in sosta su una via in pendenza, è scivolato per una cinquantina di metri fino a investire l'anziana.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio a Besozzo, in provincia di Varese, una 79enne è morta dopo essere stata schiacciata contro un muro da un'auto che, parcheggiata senza freno a mano, è scivolata in retromarcia. L'anziana è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo.

Tutto è successo poco prima delle 17:00 di oggi, venerdì 30 maggio, in via 25 aprile. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il conducente dell'auto, con targa svizzera, abbia parcheggiato la macchina senza inserire il freno a mano: l'uomo infatti aveva intenzione di fare una breve sosta perché aveva bisogno di raggiungere una farmacia vicina. La strada, però, presentava una leggera pendenza e l'auto senza freni ha cominciato a scivolare in retromarcia per una cinquantina di metri, investendo la 79enne che in quel momento stava passando. La donna, poi, è finita schiacciata contro il muro di un edificio lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari del 118 hanno portato una prima assistenza alla donna e hanno tentato di rianimarla, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti del comando cittadino di Polizia Locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto.