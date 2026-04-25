Pulmino con 9 operai si schianta contro un’auto in un incrocio nel Mantovano: morta una 67enne, 3 feriti

Un pulmino ha impattato contro la fiancata di un’auto in un incrocio a Moglia (Mantova) nel pomeriggio del 25 aprile. Una 67enne è deceduta nello schianto e altre tre persone sono rimaste ferite.

(foto di repertorio)

Una 67enne è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, nel territorio comunale di Moglia (in provincia di Mantova). Stando a quanto ricostruito, la donna si trovava seduta sul lato passeggero di una Ford guidata da una 52enne quando, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto è stata colpita a una fiancata da un furgone con a bordo sette persone. L'impatto è stato violento, al punto che la vettura è finita contro il cancello di uno stabile abbandonato, mentre il pulmino è uscito di strada. La 67enne è morta sul colpo, mentre la 52enne che era con lei e due passeggeri del furgone sono stati trasportati all'ospedale Poma di Mantova.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 del 25 aprile a Moglia, all'incrocio tra via Coazze e la strada Romana. La Ford Fiesta guidata da una 52enne di nazionalità russa, con accanto una 67enne anche lei russa, stava uscendo da via Coazze, quando è stata centrata sul lato passeggero da un furgone Mercedes. A bordo del pulmino c'era una squadra di operai, sette uomini tutti di nazionalità polacca e d'età compresa tra i 22 e i 51 anni.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze, del Soccorso Azzurro, della Croce Rossa e della Croce Bianca di Quistello, due auto mediche e l'elisoccorso decollato da Milano. La 67enne, residente nella provincia di Bergamo, è deceduta sul colpo. La 52enne che era con lei e due uomini che si trovavano a bordo del furgone sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poma di Mantova e non sarebbero in pericolo di vita.

I vigili del fuoco del Comando di Mantova e i volontari di Luzzara si sono occupati di rimettere in sicurezza l'area, mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Gonzaga. I colleghi della Stazione di Pegognaga, invece, hanno provveduto alla gestione della viabilità