Incidente stradale a Goito, scontro tra due veicoli: una donna è in pericolo di vita

Incidente stradale a Goito (Mantova): due automobili si sono scontrate. Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita: è in pericolo di vita.

L’incidente stradale a Goito

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale a Goito, comune che si trova in provincia di Mantova. Due automobili si sono scontrate sulla strada provinciale SP (ex SS) 236. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Una donna è stata ricoverata in gravissime condizioni: è in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, le automobili che si sono scontrate sono una Fiat Panda e un'Audi A4. Sulla prima c'era una donna di 51 anni, la conducente del mezzo, e un uomo di 67 anni. Sulla seconda c'era un ragazzo di 22 anni. L'impatto è stato molto violento. La 51enne, residente a Porto Mantovano come il 67enne, è rimasta incastrata tra le lamiere dell'automobile. I vigili del fuoco hanno liberato la donna e l'hanno affidata alle cure degli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I medici l'hanno trasferita in codice rosso con un elicottero all'ospedale Civile di Brescia. La donna è in pericolo di vita. L'uomo di 67 anni ha riportato ferite meno gravi: è stato trasferito in codice giallo all'ospedale civile di Mantova. Nello stesso ospedale e sempre in codice giallo, è stato portato anche il 22enne che guidava l'automobile. I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente – che è ancora poco chiara – e accertare eventuali responsabilità.