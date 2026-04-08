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Schianto frontale tra un’auto e una moto a Mantova: muore il motociclista Gogolniceanu Vasile

L’incidente si è verificato ieri, 7 aprile, sull’Ostigliese, nella zona di Valdaro a Mantova tra un’auto e una moto. A perdere la vita il motocilista 32enne Gogolniceanu Vasile, di nazionalità moldava, deceduto questa notte agli Spedali Civili di Brescia.
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A cura di Francesca Caporello
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Tragedia nel Mantovano. Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, intorno alle 17 sull'Ostigliese, nella zona di Valdaro a Mantova. Una moto e un'auto – per cause ancora da accertare – si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio il motociclista 32enne Gogolniceanu Vasile, di nazionalità moldava, che è morto durante la notte agli Spedali Civili di Brescia, in cui è giunto in condizioni disperate.

Secondo una prima ricostruzione, Vasile in sella alla sua moto insieme con un altro passeggero, a causa del forte schianto sarebbero stati sbalzati per diversi metri, circa una trentina. Il passeggero avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Mantova.

Mentre le condizioni di Vasile sono apparse fin da subito critiche. L'uomo, elitrasportato d'urgenza in ospedale a Brescia, con un volo decollato da Verona, è deceduto questa notte, tra 7 e 8 aprile, nonostante tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita.

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Alla guida dell'auto si trovava una donna di 74 anni che ha riportato un forte trauma toracico. La donna è sempre rimasta vigile e cosciente. È stata trasportata anche lei in ospedale per accertamenti.

A causa dell'impatto tra i due mezzi, la moto, una Kawasaki, avrebbe preso fuoco e sarebbe rimasta avvolta dalle fiamme. Sul posto anche i vigili del fuoco di Mantova per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Al momento la Polizia Locale di Mantova è al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e individuare le responsabilità.

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