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Auto fuori strada nella notte nel Mantovano: due morti e un ferito

L’incidente è avvenuto nella notte in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi, comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Il bilancio è di due morti e un ferito.
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A cura di Francesca Caporello
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Tragedia nella notte nel Mantovano. Un'auto è uscita di strada in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi, comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Nell'incidente si sono registrati due decessi e un uomo di 68 anni ferito.

Sul posto, intorno alle 5.12 sono intervenuti i soccorsi: due ambulanze e due automediche del 118, inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Nonostante la tempestività, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due persone, morte sul posto – di cui al momento non si conoscono ancora le generalità – e prestare le prime cure del caso a un uomo di 68 anni, le cui condizioni non sembrerebbero gravi. L'uomo è stat0 infatti trasportato in codice verde all'ospedale di Mantova.

Presenti, ancora sul posto, anche una pattuglia dei carabinieri di Mantova per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, ma soprattutto per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto, per cui "ci vorrà tempo", come riferito a Fanpage.it da fonti investigative.

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