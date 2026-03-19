Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano: schianto auto-moto, muore un 62enne

Drammatico incidente lungo la strada statale dello Stelvio ss38, in località Campano, a Tirano (Sondrio). Nel pomeriggio di ieri, 18 marzo, intorno alle 18, un’auto e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 62 anni, residente a Grosotto, morto a seguito dello schianto. Alla guida dell'auto invece c'era una donna di 40 anni rimasta sotto shock.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un elicottero del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante l'arrivo tempestivo e tutti gli sforzi dei soccorritori di rianimare l'uomo, purtroppo non c'è stato niente da fare, è deceduto sul posto e ne è stato solo constatato il decesso.

Secondo una primissima ricostruzione diffusa, pare che la conducente dell'auto, una Mercedes Classe A, stesse percorrendo la statale in salita in direzione di Lungo Adda Brigata Tirano — all'altezza della caserma dei vigili del fuoco — e che per motivi ancora da chiarire, avrebbe tagliato la strada al motociclista mentre cercava di svoltare a sinistra. Il centauro, che procedeva in discesa, non è riuscito a evitare l’impatto: lo schianto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato mortalmente a terra.

Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tirano e il personale Anas, al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. La dinamica resta comunque al vaglio dei militari, coordinati dal capitano Riccardo Angeletti.