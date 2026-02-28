Si schianta frontalmente con la moto contro un fuoristrada a Porlezza: morto il 19enne Simone Argenti

Simone Argenti è morto il 28 febbraio dopo un incidente con lo scooter a Porlezza (Como). Il 19enne si è schiantato frontalmente con un fuoristrada guidato da un 61enne, ora indagato.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 19enne è morto questa mattina, sabato 28 febbraio, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Porlezza (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzo stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato frontalmente con un fuoristrada impegnato in una svolta. Il 19enne, sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto, è stato soccorso in condizioni disperate e, una volta trasportato all'ospedale di Menaggio, è deceduto. La vittima si chiamava Simone Argenti. L'automobilista, un 61enne, è rimasto illeso ed è indagato per omicidio stradale.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 7 del 28 febbraio in via Ceresio a Porlezza. Argenti, residente a Tremezzina, nel Comasco, stava guidando il suo scooter Yamaha TMax 500 quando si è schiantato frontalmente con un Suzuki Gran Vitara. Il 61enne al volante, residente a Porlezza, pare stesse effettuando una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio di un esercizio commerciale. L'impatto è stato violento e il 19enne è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati i sanitari con auto medica, ambulanza ed elicottero. Dopo aver praticato le manovre di rianimazione, il 19enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Menaggio. Arrivato in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Menaggio, intervenuti per i rilievi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti del caso. Il fuoristrada pare fosse di proprietà di una donna di Porlezza, ma al momento dello schianto lo guidava un 61enne rimasto illeso.