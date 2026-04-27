Pulmino prende in pieno un’auto a Moglia nel Mantovano: muore Svetlana Petrova

Foto di repertorio

La donna di 67 anni morta in un incidente d'auto sabato scorso, 25 aprile, si chiamava Svetlana Petrova. Lo schianto tra l'auto su cui viaggiava, una Ford Fiesta, e un furgone con a bordo nove persone si è verificato a Moglia, nel Mantovano nel tardo pomeriggio del giorno della Liberazione.

Come si è appreso dalle prime informazioni diffuse, la donna si trovava seduta sul lato passeggero, e alla guida c'era una 52enne. La Ford Fiesta aveva da poco imboccato la ex strada Romana, oggi provinciale 413, quando – per cause ancora in fase di accertamento – è stata colpita in pieno a una fiancata da un furgone.

L'allarme è scattato subito e nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorritori, per la donna purtroppo non c'è stato niente da fare. È deceduta sul posto e sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

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L'impatto tra i due mezzi infatti sarebbe stato particolarmente violento, al punto che la Ford Fiesta è finita contro il cancello di uno stabile abbandonato, mentre il pulmino è uscito di strada.

La donna 52enne alla guida dell'auto e due passeggeri del furgone sono stati trasportati all'ospedale Poma di Mantova, per accertamenti.

La salma di Svetlana Petrova è stata messa a disposizione del magistrato in modo da poter effettuare le verifiche necessarie a chiarire la dinamica dell'incidente. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Poggio Rusco, che stanno svolgendo accertamenti anche sull'autista del furgone, un 22enne che al momento non risulta indagato per omicidio stradale.