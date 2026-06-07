Schianto tra una moto e una Ferrari: morta una donna a Desenzano del Garda, nel Bresciano

L’incidente è avvenuto intorno alle 12, lungo via dei Colli Storici, in località San Martino a Desenzano del Garda (Brescia). In fase di ricostruzione la dinamica dei fatti e le responsabilità.

Tragedia sulle strade bresciane. Una donna di 40 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, intorno alle 12 in località San Martino a Desenzano del Garda (Brescia).

Ancora in fase di ricostruzione e accertamenti la dinamica dell'incidente, ma secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse sembrerebbe che la donna viaggiasse in sella a una moto insieme a un uomo di 41 anni quando il mezzo si sarebbe scontrato con una Ferrari guidata da un uomo di 82 anni, lungo via dei Colli Storici.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, per la donna però non c'era già più niente da fare. Per il violento impatto e le gravi ferite riportate è deceduta sul posto. I sanitari hanno solo constatato il decesso.

Mentre il suo compagno di viaggio, il 41enne, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in cui è giunto in eliambulanza e in codice rosso. Mentre non si hanno informazioni sulle condizioni dell'82enne alla guida della Ferrari.

Sul posto intanto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati ora a cercare di capire con esattezza come sia avvenuto l'incidente e di chi è la responsabilità. Come di prassi verranno prese in esame eventuali immagini di videosorveglianza che abbiano ripreso la scena e si cercheranno eventuali testimoni.