Schianto tra una moto e una Ferrari: morta una donna a Desenzano del Garda, nel Bresciano
Tragedia sulle strade bresciane. Una donna di 40 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, intorno alle 12 in località San Martino a Desenzano del Garda (Brescia).
Ancora in fase di ricostruzione e accertamenti la dinamica dell'incidente, ma secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse sembrerebbe che la donna viaggiasse in sella a una moto insieme a un uomo di 41 anni quando il mezzo si sarebbe scontrato con una Ferrari guidata da un uomo di 82 anni, lungo via dei Colli Storici.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, per la donna però non c'era già più niente da fare. Per il violento impatto e le gravi ferite riportate è deceduta sul posto. I sanitari hanno solo constatato il decesso.
Mentre il suo compagno di viaggio, il 41enne, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in cui è giunto in eliambulanza e in codice rosso. Mentre non si hanno informazioni sulle condizioni dell'82enne alla guida della Ferrari.
Sul posto intanto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati ora a cercare di capire con esattezza come sia avvenuto l'incidente e di chi è la responsabilità. Come di prassi verranno prese in esame eventuali immagini di videosorveglianza che abbiano ripreso la scena e si cercheranno eventuali testimoni.