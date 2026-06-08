Schianto moto-Ferrari a Desenzano del Garda: si chiamava Vincenza Cerrone la 40enne deceduta

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 7 giugno, lungo via dei Colli Storici all’altezza di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (Brescia).

(immagine di repertorio)

Si chiamava Vincenza Cerrone la 40enne deceduta nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, in un incidente stradale avvenuto lungo via dei Colli Storici all'altezza di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (Brescia). La donna, stando a quanto si apprende, era originaria del Napoletano e residente in un comune del Milanese.

Come ricostruito, la 40enne viaggiava come passeggera in sella alla moto guidata dal compagno, quando il mezzo si è schianto – per motivi ancora da chiarire – contro una Ferrari 308 condotta da un uomo di 82 anni. La Ferrari era in fase di svolta quando la moto è sopraggiunta e non ha potuto far niente per evitare l'impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, per la donna però non c'era già più niente da fare. Per il violento impatto e le gravi ferite riportate è deceduta sul posto. I sanitari hanno solo constatato il decesso.

Mentre il suo compagno di viaggio, il 41enne, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in cui è giunto in eliambulanza e in codice rosso. L'82enne alla guida della Ferrari invece avrebbe riportato solo lievi ferite.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati ora a cercare di capire con esattezza come sia avvenuto l'incidente e di chi è la responsabilità. Come di prassi verranno prese in esame eventuali immagini di videosorveglianza che abbiano ripreso la scena e si cercheranno eventuali testimoni.