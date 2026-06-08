milano
video suggerito
video suggerito

Schianto moto-Ferrari a Desenzano del Garda: si chiamava Vincenza Cerrone la 40enne deceduta

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 7 giugno, lungo via dei Colli Storici all’altezza di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (Brescia).
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Francesca Caporello
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Si chiamava Vincenza Cerrone la 40enne deceduta nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, in un incidente stradale avvenuto lungo via dei Colli Storici all'altezza di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (Brescia). La donna, stando a quanto si apprende, era originaria del Napoletano e residente in un comune del Milanese.

Come ricostruito, la 40enne viaggiava come passeggera in sella alla moto guidata dal compagno, quando il mezzo si è schianto – per motivi ancora da chiarire – contro una Ferrari 308 condotta da un uomo di 82 anni. La Ferrari era in fase di svolta quando la moto è sopraggiunta e non ha potuto far niente per evitare l'impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, per la donna però non c'era già più niente da fare. Per il violento impatto e le gravi ferite riportate è deceduta sul posto. I sanitari hanno solo constatato il decesso.

Leggi anche
Schianto tra una moto e una Ferrari: morta una donna a Desenzano del Garda, nel Bresciano

Mentre il suo compagno di viaggio, il 41enne, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in cui è giunto in eliambulanza e in codice rosso. L'82enne alla guida della Ferrari invece avrebbe riportato solo lievi ferite.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati ora a cercare di capire con esattezza come sia avvenuto l'incidente e di chi è la responsabilità. Come di prassi verranno prese in esame eventuali immagini di videosorveglianza che abbiano ripreso la scena e si cercheranno eventuali testimoni.

Immagine
Omicidio
Gianluca Ibarra
Il 19enne arrestato per l’omicidio di Gianluca Ibarra a Milano: “Sono un Latin King ed ero lì, ma non l’ho ucciso io”
Il trapper indagato per la rissa: "Ero su quei binari ma non ho partecipato all’uccisione”
Il padre di Ibarra: "Avevamo paura di ritorsioni, con l’arresto siamo più tranquilli"
"Ibarra ucciso con 30 coltellate a Milano": la foto del 19enne arrestato per l'omicidio
La polizia arresta un 19enne, altri 7 interrogati
Alcol, coltelli e disperazione: come funzionano veramente le bande latine a Milano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views