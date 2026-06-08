Schianto moto-Ferrari a Desenzano del Garda: si chiamava Vincenza Cerrone la 40enne deceduta
Si chiamava Vincenza Cerrone la 40enne deceduta nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, in un incidente stradale avvenuto lungo via dei Colli Storici all'altezza di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (Brescia). La donna, stando a quanto si apprende, era originaria del Napoletano e residente in un comune del Milanese.
Come ricostruito, la 40enne viaggiava come passeggera in sella alla moto guidata dal compagno, quando il mezzo si è schianto – per motivi ancora da chiarire – contro una Ferrari 308 condotta da un uomo di 82 anni. La Ferrari era in fase di svolta quando la moto è sopraggiunta e non ha potuto far niente per evitare l'impatto.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Nonostante la tempestività, per la donna però non c'era già più niente da fare. Per il violento impatto e le gravi ferite riportate è deceduta sul posto. I sanitari hanno solo constatato il decesso.
Mentre il suo compagno di viaggio, il 41enne, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in cui è giunto in eliambulanza e in codice rosso. L'82enne alla guida della Ferrari invece avrebbe riportato solo lievi ferite.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati ora a cercare di capire con esattezza come sia avvenuto l'incidente e di chi è la responsabilità. Come di prassi verranno prese in esame eventuali immagini di videosorveglianza che abbiano ripreso la scena e si cercheranno eventuali testimoni.