Chi era Andrea Gola, il 38enne che ha perso la vita schiantandosi contro un albero nel Mantovano Andrea Gola è il 38enne che ieri sera ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un albero a bordo della carreggiata nei pressi di Marmirolo (Mantova). Gola era residente a Mozzecane, ma era originario del Mantovano.

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiamava Andrea Gola, il 38enne che è deceduto ieri sera, lunedì 9 giugno, dopo aver perso il controllo dell'auto su cui stava viaggiando ed essersi schiantato contro un albero a bordo della carreggiata nei pressi di Marmirolo, in provincia di Mantova. Gola era residente a Mozzecane, ma era originario del Mantovano.

Secondo quanto appreso fino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 22:30 di ieri lungo la strada Trentino nel territorio di Pozzolo sul Mincio, frazione di Marmirolo, al confine tra la Lombardia e il Veneto. Come riportato dai carabinieri del Radiomobile di Mantova che si sono occupati dei rilievi dello schianto, Gola stava guidando una Ford Kuga quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un albero e poi in un fossato.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due automediche, due ambulanze e l'elisoccorso in codice giallo. All'arrivo dei sanitari il 38enne era in arresto cardiaco. I soccorritori hanno quindi tentato numerose manovre di rianimazione, ma era ormai troppo tardi e per Gola non hanno potuto far altro, infine, che constatare il decesso e trasportare la salma presso la camera mortuaria dell’ospedale di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stando a quanto appreso, insieme al 38enne in auto era presente anche una 53enne, residente a Roverbella. La donna è stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove si trova tuttora ricoverata e in pericolo di vita.