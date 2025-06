video suggerito

Si scontra frontalmente con un furgone, motociclista muore nel Milanese: si indaga sulla vicenda Oggi, mercoledì 4 giugno, un motociclista di 61 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato a Rho, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici e i paramedici del 118 e la polizia locale che, al momento, sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della mattina di oggi, mercoledì 4 giugno, un motociclista di 61 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Rho, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici e i paramedici del 118 e la polizia locale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 11:39 a bordo di un'ambulanza e di un elisoccorso in codice giallo. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco del Distaccamento Permanente di Rho e la polizia locale.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'uomo si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone in via San Giovanni Bosco, all'altezza del civico numero 2. Uno scontro che per il 61enne è risultato essere fatale tanto che, una volta giunti sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per cui ormai non c'era già più nulla da fare.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, far luce sull'accaduto e quindi accertare tutte le eventuali responsabilità del caso.