Rimane incastrato sotto un furgone, rianimato e portato in ospedale: motociclista in gravissime condizioni Oggi, venerdì 6 giugno, si è verificato un grave incidente a Milano nel quale sono stati coinvolti un furgone e una moto che nell'impatto è rimasta incastrata sotto il mezzo. Il motociclista è stato portato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato rianimato sul posto.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, si è verificato un grave incidente stradale a Milano nel quale sono stati coinvolti un furgone e una moto che nell'impatto è rimasta incastrata sotto il mezzo. Il motociclista è stato portato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato rianimato sul posto.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 15:50 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato lungo la strada provinciale 113 quando, per motivi ancora da accertare da parte dei Carabinieri e della Polizia locale, il conducente del veicolo a due ruote, un 41enne, sarebbe rimasto incastrato sotto il furgone. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno fatto sapere che il motociclista avrebbe riportato diversi traumi al tronco e agli arti e che è stato rianimato sul posto dopo essere andato in arresto cardiaco. L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale di Cernusco dove si trova tuttora ricoverato.

Al momento, le forze dell'ordine giunte sul luogo dell'incidente sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.