Travolto da un'automobile, fa un volo di 10 metri: è gravissimo Incidente stradale a Erba (Como). Un'automobile ha travolto un pedone: si tratta di un uomo di 84 anni che è stato scaraventato per 8-10 metri.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Erba, un comune che si trova in provincia di Como. Un pedone è stato infatti travolto da un'automobile. A causa dell'impatto, l'uomo ha fatto un volo di circa 8-10 metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative all'episodio. L'incidente è avvenuto alle 10.19 e in via Giacomo Leopardi. Alla guida dell'automobile c'era una 63enne che ha travolto il pedone. Il ferito è un uomo di 84 anni. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un elicottero, un'auto infermieristica e un'ambulanza.

L'84enne è stato trovato con un trauma cranico e un trauma al braccio: è stato trasferito con l'elicottero in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. La 63enne invece non è stata ospedalizzata. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto. Tra questi, se il pedone si trovasse sulle strisce pedonali o meno al momento dell'incidente.