Scontro tra quattro auto sulla strada statale 36, scontro tra auto: grave un 28enne Incidente stradale sulla strada statale 36, in provincia di Monza e Brianza. Quattro veicoli si sono scontrati tra loro e nell'impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 28 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 gennaio, si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 36, in direzione sud e nel tratto Nibionno/Veduggio. L'episodio si è verificato alle 12.20. Quattro automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, la centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto con un'automedica, un elicottero e due ambulanze. Solo una persona è stata trasferita in ospedale: si tratta di un ragazzo di 28 anni, che era alla guida di uno dei veicoli coinvolti. Il 28enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lecco con un trauma cranico e uno alla schiena: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Altre quattro persone sono rimaste coinvolte: una donna di 56 anni, una donna di 89 anni, un ragazzo di 28 anni e un uomo di 76 anni. Nessuno di loro ha riportato ferite tali da dover essere trasferito in ospedale. Oltre ai medici, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.