Incidente stradale in provincia di Monza e Brianza, auto si ribalta: grave il conducente

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Renate, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un'automobile si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 4.40 in via San Mauro. La dinamica è ancora sconosciuta: il conducente ha perso il controllo e l'automobile si è ribaltata e ha urtato anche le autovetture parcheggiate nella via. Sono stati chiamati i soccorsi. Alcune squadre di vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza con un'autopompa dei volontari di Seregno e il carro fiamma, arrivato da Lissone, sono intervenute per estrarre il ferito e mettere in sicurezza l'area.

Nel frattempo la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Il ferito, di cui non si conoscono le generalità, è stato trasferito in ospedale in codice giallo: non si conosce la gravità delle ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno poi svolto tutti i rilievi necessari per capire cosa possa esser successo: in particolare se si sia trattato di una svista, un malore o un malfunzionamento. Non risultano altri veicoli coinvolti. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli sull'accaduto.