Scontro frontale tra due auto a Concorezzo: donna in gravissime condizioni, si indaga sulla dinamica Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale tra due auto a Concorezzo (Monza Brianza). Coinvolto anche un uomo di 28 anni ora ricoverato in codice giallo.

A cura di Giulia Ghirardi

Si è verificato in mattinata un grave scontro frontale tra due auto a Concorezzo (Monza Brianza). Sono due le persone rimaste coinvolte nell'incidente stradale, tra queste una donna di 50 anni soccorsa in gravissime condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore dieci lungo la Strada Provinciale numero 13, la Monza-Melzo, nei pressi di Concorezzo (Monza Brianza). A prestare soccorso sul posto oltre a due ambulanze e un'automedica, anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Monza e Brianza e la Polizia Locale di Concorezzo. Oltre la donna di 50 anni, c'è un'altra persona rimasta ferita: si tratta di un uomo di 28 anni.

Secondo quanto segnalato da Areu, la donna sarebbe quella nelle condizioni più preoccupanti: ha infatti riportato un grave trauma al bacino e alla gamba. Per questo sarebbe stata la prima a essere portata dalla prima ambulanza all'ospedale più vicino, il San Gerardo di Monza, dove è arrivata alle ore 11.26 di stamattina e dove è ora ricoverata in gravi condizioni in codice rosso: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. L'uomo sembrerebbe essere stato, invece, portato poco dopo dalla seconda ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato alle ore 11.28 e dove è ora ricoverato in codice giallo in seguito a un trauma riportato al torace e alla gamba.