video suggerito

Esce di strada con l’auto a Legnano e si ribalta nella vegetazione: 26enne gravissima Una 26enne è ricoverata in ospedale a Legnano (Milano) in condizioni gravissime dopo un incidente in auto. La ragazza è stata soccorsa in arresto cardiaco dopo essersi ribaltata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 26enne è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 31 marzo, a Legnano (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, la ragazza era alla guida di un'auto quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trovato la giovane in arresto cardiaco e l'hanno trasportata con la massima urgenza in ospedale. Praticamente illeso il 39enne che viaggiava con lei.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del 31 marzo lungo la strada provinciale 12. La 26enne era alla guida dell'auto che è finita fuori strada e che si è ribaltata nella vegetazione, ma non è chiaro se l'arresto cardiaco sia dovuto ai traumi riportati nel ribaltamento o da un malore pregresso, che potrebbe avere portato alla perdita del controllo della vettura.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato un residente del posto, che avrebbe assistito allo schianto. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre equipaggi con ambulanze e automedica e al loro arrivo la 26enne era già in arresto cardiaco. La ragazza è stata, quindi, trasportata con la massima urgenza all'ospedale di Legnano, dove si trova ancora in pericolo di vita.

È stato trasportato in ospedale anche il 39enne che viaggiava al fianco della ragazza. L'uomo pare abbia riportato solo un leggero trauma cranico, ma non sarebbe stato ancora in grado di spiegare cosa sia accaduto. Il personale sanitario lo sta sottoponendo ai vari accertamenti del caso. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Legnano.