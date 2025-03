Schianto tra auto sulla A8 Milano-Varese, l’autostrada chiude per due ore: due feriti e traffico intenso

video suggerito

Una persona è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra auto avvenuto questa mattina sulla A8 attorno alle 5:00. L'incidente ha provocato la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni per circa due ore, con ripercussioni sul traffico. La carreggiata nord è stata riaperta attorno alle 7:00.

L'incidente è avvenuto questa mattina sull'autostrada A8 Milano – Varese in direzione nord. Stando alle prime ricostruzioni, due automobili si sarebbero scontrate nei pressi dello svincolo di Lainate. Nella collisione sarebbero rimaste coinvolte due persone, tra cui un ragazzo di 22 anni. Una di loro sarebbe rimasta gravemente ferita, mentre un'altra avrebbe riportato alcune lesioni.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 sono arrivati con due ambulanze, un'auto medica e un elicottero. La strada è stata chiusa per un paio d'ore in direzione nord per l'arrivo degli operatori sanitari, in direzione sud per l'atterraggio dell'elisoccorso, che ha trasportato una persona in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'altra vittima è stata portata in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che ha fatto tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità delle persone coinvolte. Dopo la riapertura della strada, sembra che il traffico sia tornato regolare e Autostrade per l'Italia non segnala ulteriori disagi o incolonnamenti.