Incidente sull'autostrada A8 Varese-Milano, scende dall'auto per soccorrere una donna e viene travolto Incidente sull'autostrada A8 Varese-Milano: sette veicoli sono rimasti coinvolti e nell'impatto due persone sono rimaste ferite. Si registrano 4 chilometri di code.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio, si è verificato un gravissimo incidente stradale sull'autostrada A8 Varese-Milano al chilometro 1.1. Nell'impatto sono rimaste coinvolte sette automobili e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, il personale dell'Agenzia di tutela della salute del territorio e gli agenti della polizia stradale.

L'incidente è avvenuto alle 5.45. La dinamica è ancora poco chiara, ma sarebbero rimaste coinvolte sette automobili. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e una automedica. Sono rimaste ferite due persone: un uomo di 59 anni e una donna di 62 anni.

Il 59enne sarebbe sceso dall'auto per aiutare la 62enne quando è stato travolto. Uno dei feriti è stato trasferito in ospedale in codice rosso (non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita), l'altro in codice giallo.

Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli al riguardo.

Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stato chiuso al traffico il tratto tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Torino-Trieste in direzione Milano. Si sono quindi formate code per quattro chilometri a partire dallo svincolo di Lainate-Arese. Per chi viaggia in direzione Milano/Venezia, può seguire le indicazioni per la tangenziale ovest di Milano con rientro alla Barriera di Milano Ghisolfa. Una volta concluse tutte le operazioni e i rilievi, le strade saranno riaperte al traffico.