video suggerito

Due incidenti causano chilometri di coda attorno a Milano: uno scontro sulla A4 e l’altro sulla Tangenziale Ovest Due incidenti avvenuti questa mattina, uno sulla A4 e l’altro sulla Tangenziale Ovest, hanno creato lunghe code tra Settimo Milanese e San Siro e la Sp 59 Corsico-Gaggiano e tra le uscite Cormano e A8 Milano Certosa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due incidenti sulle arterie stradali attorno a Milano, uno sulla A4 e l'altro sulla tangenziale Ovest, hanno provocato lunghi incolonnamenti nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio.

Il primo incidente è avvenuto poco prima delle 6:45 sulla Tangenziale Ovest, dove due camion si sono scontrati fra loro nel tratto tra l'uscita 4 per Cusago Bisceglie e l'uscita 5 per la ss494 per Vigevano Lorenteggio. Un'ambulanza ha soccorso una 34enne che però non sembra aver riportato ferite di grave entità. Milano Serravalle, ente gestore delle tangenziali, ha fatto sapere che si sono formati sette chilometri di coda tra Settimo Milanese e San Siro e la Sp 59 Corsico-Gaggiano.

Nel secondo incidente, verificatosi attorno alle 7:00 sul tratto Milano Brescia dell'autostrada A4, sono rimasti coinvolti invece un camion e tre automobili. Lo scontro tra le vetture è avvenuto tre le uscite Cormano e A8 Milano Certosa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso un 56enne rimasto ferito. Autostrade per l'Italia ha riferito che si sono formati otto chilometri di coda tra Sesto San Giovanni e il bivio per viale Certosa: "A chi è diretto verso Torino, consigliamo di uscire a Monza, utilizzare la A52 Tangenziale nord di Milano, con rientro in A8 Milano-Varese allo svincolo Fiera. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti mezzi di soccorso meccanico e sanitari".