Auto si schianta lungo la Tangenziale Est a Milano: ferito un 57enne, code fino a 9 km Un incidente avvenuto nelle prime ore del 27 febbraio ha intasato il traffico lungo la Tangenziale Est di Milano per diverso tempo. Poco dopo le 7, in direzione Sud si sono formate code fino a 9 km.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un incidente avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 27 febbraio, sta bloccando il traffico lungo la Tangenziale Est di Milano, l'autostrada A51. Lo schianto, che non ha provocato feriti gravi, è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite 6 e 7, corrispondenti a Rubattino e Linate Forlanini, sulle corsie di sorpasso in direzione Sud dove alle 7:13 si sono formate code lunghe fino a 9 chilometri. Il traffico risulta rallentato anche in direzione opposta, verso lo Svincolo Lecco.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto poco prima delle 5:30 del 27 febbraio nel tratto della Tangenziale Est compreso tra le uscite Rubattino e Linate Forlanini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno poi trasportato un uomo di 57 anni all'ospedale Città Studi per alcune ferite lievi. Per consentire l'intervento dei soccorsi, la polizia stradale di Assago ha dovuto gestire l'intenso traffico che si è andato a generare nel corso delle ore successive.

Alle 7:13, si sono formate code per 9 chilometri tra Barriera Sesto San Giovanni e Milano viale Forlanini-Linate, in direzione Sud verso l'allaccio della autostrada A1 Milano-Napoli. Il traffico risulta rallentato anche in direzione opposta, verso lo Svincolo Lecco. Il momento più critico per il traffico sembrerebbe ormai essere superato, con la viabilità che tornerà presto alla normalità.